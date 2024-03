Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Mit Gegenverkehr kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Dingdener Straße;

Unfallzeit: 18.03.2024, 17.40 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Montag in Bocholt-Mussum bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 38-Jährige hatte gegen 17.40 Uhr außerorts die Dingdener Straße aus Richtung Bocholt kommend befahren. Dabei geriet er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 29-jährigen Borkeners. Dieser blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten den in Bocholt lebenden Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell