Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Borkener Straße;

Unfallzeit: 17.03.2024, 08.30 Uhr;

Mit einem Wagen kollidiert ist am Sonntagmorgen ein Motorradfahrer in Heiden. Der 57 Jahre alte Halterner war gegen 08.30 Uhr auf der Landesstraße 600 aus Richtung Heiden kommend in Richtung Borken unterwegs. In Höhe eines Gasthauses sei ihm ein dunkler Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegengekommen, so der Zweiradfahrer. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen BMW der 1er-Reihe mit Borkener Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Heiden fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Rettungsdienst brachte den 57-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat Borken erbittet Hinweise: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell