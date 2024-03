POL-BOR: Borken - Gestürzt nach Kollision

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Prinz-Eugen-Straße; Unfallzeit: zwischen 16.03.2024, 20.00 Uhr, und 17.03.2024, 15.00 Uhr; Einen Streifschaden an einem Ford hinterlassen hat ein Unbekannter in Bocholt. Der Van stand zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 15.00 Uhr, auf einem Anwohnerparkplatz an der Prinz-Eugen-Straße, als er angefahren wurde. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der ...

