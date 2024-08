Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto rammt Laterne

Mannheim (ots)

Mutmaßlich auf Grund eines Sekundenschlafs kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Schönau. Ein 45-Jähriger war gegen 7 Uhr mit einem Ford auf der Sonderburgerstraße unterwegs, als das Auto plötzlich von der Fahrbahn abkam und über einen Bordstein sowie den Grünstreifen fuhr. Ungebremst prallte dann das Fahrzeug gegen einen Laternenmast. Der Fahrer konnte sich den Unfallhergang nicht erklären, gab aber an, dass er sich zuvor sehr müde gefühlt hatte. Durch die Kollision zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 45-jährigen Fahrzeugführer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell