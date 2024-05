Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Gütersloh (ots)

Schloß Holte- Stukenbrock (FN) Am 09.05.2024 kam es gegen 10:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Paderborner Strasse in Schloß Holte- Stukenbrock. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wollte eine 46- jährige Fahrerin eines PKW VW aus Bielefeld, die auf der Paderborner Strasse in Richtung Hövelhof unterwegs war, an der dortigen Einmündung nach links in den Bonifatiuswseg abbiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem Honda- Motorrad, welches auf der Paderborner Strasse in der gleichen Fahrtrichtung wie der beteiligte PKW unterwegs war und den PKW gerade überholte. Durch den Zusammenstoß kam es zum Sturz der beiden auf dem Motorrad befindlichen Personen, der 58- jährige Motorradfahrer aus Schloß Holte und die 51-jährige Sozia aus Schloß Holte wurden hierdurch schwer verletzt. Die verletzten Personen wurden mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Ein ebenfalls eingesetzter Rettungshubschrauber wurde für den Transport der Patienten nicht benötigt. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf ca 8.000.- Euro geschätzt. Die Paderborner Strasse war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

