Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung- Nach Taschendiebstahl wird EC-Karte eingesetzt

Hattingen (ots)

Am 15.06.24, gegen 15:00 Uhr, wurde einer 81-jährigen Bochumerin vor einem Restaurant in der Weilstraße in Hattingen von einem unbekannten Tatverdächtigen das Portemonnaie aus dem Rucksack gestohlen. In der Geldbörse befand sich u.a. Bargeld und die EC-Karte. Mit der EC-Karte wurden vom Tatverdächtigen unmittelbar nach der Tat Geldabhebungen bei der Sparkasse, DM und Kaufland vorgenommen. I

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/146493

Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02336-9166-0 an uns.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell