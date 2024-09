POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung zur Rheydter Spätkirmes: Polizei und Ordnungsamt im Einsatz für die Sicherheit der Gäste

Mönchengladbach (ots) - Ein Mann hat am Mittwoch, 11. September, eine Jugendliche in einem Bus in sexuell belästigt. Nach eigenen Angaben stieg die 16-Jährige gegen 17 Uhr am Mönchengladbacher Hauptbahnhof in den Linienbus SB4 in Richtung Rheydt / Giesenkirchen ein. Während der Fahrt habe sich ein Mann auf den Platz neben ihr gesetzt. Auf Höhe der Limitenstraße habe der Unbekannte ihr dann an das Gesäß gefasst. ...

