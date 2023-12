Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Einbrecher

Täter durch Polizei gestellt

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag alarmierte ein aufmerksamer Bürger um 00:24 Uhr den Notruf, nachdem er eine Person bei dem Versuch beobachtete, ein Fenster zu den Räumlichkeiten der Caritas an der Husemannstraße aufzuhebeln. Bei Eintreffen der Polizei versuchte ein 42-jähriger Mann vom Gelände zu flüchten, konnte jedoch durch die Beamten nach kurzer Verfolgung gestellt werden. In seinen Jackentaschen wurden eine Zange sowie ein Nothammer aufgefunden. Da an einem Nebengebäude eine eingeschlagene Fensterscheibe, sowie Hebelmarken an einer Tür und einem weiteren Fenster festgestellt wurden, wurde die Person vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde dem stark alkoholisierten Täter noch eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

