Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Sturmtief Zoltan beschäftigt die Feuerwehr Hannover

Hannover (ots)

Am Donnerstag erreichte das Sturmtief Zoltan mit orkanartigen Böen und anhaltendem Regen die Region Hannover. Bis zum Freitagvormittag musste die Feuerwehr Hannover zu 21 Einsätzen in der Landeshauptstadt ausrücken. Die Leitstelle der Feuerwehr disponierte zudem 91 Einsätze für Feuerwehren in der Region Hannover.

Am Donnerstagnachmittag gingen zunehmend Notrufe ein, in denen die Anrufenden Schäden durch den starken Wind und auch Wasserschäden meldeten. Zumeist waren Bäume oder große Äste auf Fahrbahnen oder Gehwege gestürzt und behinderten den Verkehr. Im Stadtteil Kirchrode wurden zwei geparkte Fahrzeuge sowie ein Mehrfamilienhaus durch umgestürzte Bäume beschädigt. Feuerwehrleute beseitigten die Hindernisse mit Hilfe von Motorsägen. Lose Gebäudeteile oder Werbebanner drohten durch die heftigen Windstöße auf öffentliche Bereiche zu fallen und mussten gesichert werden. In Kellerräumen eingedrungenes Wasser beseitigten die Einsatzkräfte mit speziellen Pumpen und Sauggeräten. Personen wurden im Rahmen dieser Einsätze nicht verletzt.

Die Feuerwehr Hannover wurde zwischen Donnerstag, den 21.12.2023, 07:00 Uhr und Freitag, den 22.12.2023, 10:30 Uhr zu insgesamt 21 sturmbedingten Einsätzen gerufen. Die Regionsleitstelle disponierte in diesem Zeitraum insgesamt 112 Feuerwehreinsätze in der gesamten Region Hannover.

Derzeit werden die ansteigenden Hochwasserpegel ständig beobachtet. In fraglichen Überflutungsbereichen unternimmt die Feuerwehr wiederkehrende Kontrollfahrten.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell