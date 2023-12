Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen erhielten am Donnerstagabend, 21. Dezember 2023, um 21 Uhr den Auftrag zur Braunschweiger Straße zu fahren, weil sich dort Personen schlagen würden. Als die ersten Polizisten an der Örtlichkeit ankamen, befanden sich tatsächlich mehrere Personen in einer körperlichen Auseinandersetzung. Vor den Augen der Beamten kam es zu einem Angriff eines 46- jährigen Gelsenkircheners auf einen 40-jährigen Gelsenkirchener. Die Beamten fixierten daraufhin den Angreifer und seinen 17-jährigen Sohn, der sich ebenfalls in die Situation einmischte. Mit dem Eintreffen weiterer Polizeikräfte konnte die Situation schnell beruhigt werden. Jedoch versuchte eine 46-jährige Frau aus Gelsenkirchen, mit erhobenen Händen auf den im Streifenwagen sitzenden Mann, der zuvor angegriffen wurde, einzuwirken. Die Frau wurde durch einen Polizeibeamten durch die Anwendung von körperlichem Zwang davon abgehalten. Ursächlich für die Auseinandersetzung waren Streitigkeiten zwischen den Männern, bei der auch ein Auto mutwillig beschädigt wurde. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

