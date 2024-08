Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Wincheringen

Wincheringen (ots)

Am Mittwoch, 31. Juli 2024, kam es auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte Wincheringen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten weißen BMW beim Ein- oder Ausfahren in eine Parklücke. Am rechten Fahrzeugheck des weißen BMW entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581-91550, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell