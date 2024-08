Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Abbiegevorgang endet in körperlicher Auseinandersetzung

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Am 2. August 2024 gegen 16:30 Uhr, kam es in Höhe des Eiskaffees Venezia im Stadtteil Idar zu Streitigkeiten zwischen zwei Autofahrern, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Ausgangspunkt war ein Abbiegevorgang beider Fahrzeuge, wodurch sie sich beim Einbiegen derart gegenüberstanden, dass ein jeweiliges Vorbeifahren aneinander nicht mehr möglich war. Die 34-jährige Fahrerin eines BMW blieb zunächst stehen. Der 41-jährige Fahrer des Opel fühlte sich durch dieses Verhalten offenbar provoziert und ließ sein Fahrzeug gegen den BMW rollen. Anschließend stieg er aus und schlug die 34-jährige. Eine dritte Person versuchte zu schlichten, wodurch es zu Schlägen zwischen dem 41-jährigen und der dritten Person kam.

Das Geschehen wurde von mehreren unbeteiligten Passanten beobachtet, die die Polizei in Kenntnis setzten. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Nötigung eröffnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell