Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Einfamilienhauses im Stadtteil Tiefenstein

Idar-Oberstein (ots)

Am 04.08.2024 kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Gebäudebrand in einem Einfamilienhaus im Bereich des Stadtteils Tiefenstein in Idar-Oberstein. Hier entfachte sich aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache ein Feuer im Dachgeschoss, welches sich anschließend auf den Dachstuhl ausbreitete. Die 6-köpfige Familie konnte sich rechtzeitig aus dem Haus retten und blieb glücklicherweise unverletzt. Am Gebäude entstand ein Schaden von schätzungsweise 200.000 Euro. Die Feststellung der Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt waren 83 Kräfte der Feuerwehr Idar-Oberstein Wache 1 und 2, der Feuerwehr Herrstein, des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Idar-Oberstein im Einsatz vor Ort.

