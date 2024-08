POL-PDTR: Diebstahl von Werkzeug

Idar-Oberstein (ots) - Am 2. August kam es zwischen 17:00 - 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mühlenstraße im Stadtteil Nahbollenbach. Hier befuhr eine 34-Jährige mit ihrem E-Bike die Mühlenstraße Richtung Mittelbollenbach als sich von hinten ein bislang unbekannter PKW-Fahrer näherte. Dieser überholte die Geschädigte so dicht, dass diese durch den Windsog ins Schlingern geriet und an der ...

