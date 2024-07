Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dachstuhlbrand mit hohem Sachschaden in Burghaun-Hechelmannskirchen

Hünfeld (ots)

Am 06.07.2024, gegen 23:44 Uhr, nahm der Objektverantwortliche eines Einfamilienhauses in der Schwarzbachstraße in Burghaun - Hechelmannskirchen Geräusche aus dem ersten Obergeschoss / Dachbereich wahr. Bei einer Nachschau stellte er Feuerschein im Dachgeschoss fest, verließ umgehend das Haus und verständigte die Feuerwehr. Kurze Zeit später stand der Dachstuhl und das Obergeschoss in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Haus ablöschen. Nach Angaben eines von der FW angeforderten Sachverständigen des THW ist das Haus momentan nicht einsturzgefährdet - jedoch ist das Haus nicht mehr bewohnbar

Die Ursache des Brandes ist zum Berichtszeitpunkt nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Glücklicherweise wurde bei dem Brand keine Person verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt,

Vor Ort waren zwei Streifen der Polizeistation Hünfeld, die FFW der Ortsteile Burghaun sowie die FFW Hünfeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell