Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Verkehrsunfälle und Verkehrsbeeinträchtigungen durch Ölspur in der Petersberger Straße, Fulda

Fulda (ots)

Am Samstag, den 06. Juli 2024, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Nidda mit seinem LKW die Dalbergstraße in Fulda in Fahrtrichtung Petersberg. Nachdem er losgefahren war, verlor die LKW plötzlich größere Mengen Öl. Ursächlich hierfür war mutmaßlich ein geplatzer Hydraulikschlauch. Der LKW befuhr die Dalbergstraße und später die Petersberger Straße weiter in Fahrtrichtung Petersberg und verlor weiterhin Betriebsmittel. In Höhe der Straße "Am Ziegelerg" wendete der PKW und fuhr wieder zurück in Richtung Dalbergstraße. Aufgrund des verlorenen Öls kam es auf der schlüpfrigen Fahrbahn zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen, hauptsächlich mit Sachschaden. Bei einem Verkehrsunfall ist jedoch eine 15-jährige Jugendliche aus Fulda mit ihrem Motorroller gestürzt und verletzte sich leicht. Aufgrund der großflächen Ölspur kam es auf der Petersberger Straße für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr waren mit starken Einsatzkräften Präsenz.

Durch ein Spezialfahrzeug, einer sogenannten Ölhexe wurden die Verkehrsflächen von den Ölspuren gereinigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell