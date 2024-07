POL-OH: Beschädigung an Schutzplanke - Unfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Alheim-Heinebach - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 05.07.2024 gegen 11.40 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Nürnberger Straße 1. Der parkende Pkw eines 72-jährigen Mannes aus Alheim-Niederellenbach wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der ...

mehr