POL-DA: Viernheim: Zigaretten im Visier

Hummetroth (ots) - In der Nacht auf Dienstag (14.11.) vergingen sich Unbekannte in der Straße "Am Runden Stein" an einem Motorroller. Die Diebe knackten ein Vorhängeschloss und stahlen einen schwarzen Roller der Marke "Longjia-Sachs" mit dem Versicherungskennzeichen "204HVN". Mit dem Roller gelang die unerkannte Flucht. Der Schaden wird aktuell auf mehrere Hundert ...

