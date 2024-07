Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit verletzter Person auf dem Westring

Fulda (ots)

Am Freitag (05.07.), kam es um 10.25 Uhr auf dem Westring Fulda zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 69-jährige Fahrer eines VW Touran war von Großenlüder kommend in Richtung Fulda unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Johannesberg geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Der Fahrer eines entgegenkommenden Wohnmobils der Marke Daimler Benz wich nun ebenfalls auf die Gegenfahrbahn aus, es kam jedoch zum seitlichen Zusammenstoß mit den jeweiligen Beifahrerseiten. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der Touran wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell