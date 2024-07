Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person wegen falscher Beladung, K 84, 36103 Flieden Magdlos

Fulda (ots)

Am Freitag, den 05. Juli 2024, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Flieden mit seinem Gelände-Quad samt Anhänger, die Kreisstraße 84 aus Richtung Flieden kommend in Fahrtrichtung Magdlos. Aufgrund der falschen Beladung des mitgeführten Anhängergespannes (die geladenen Holzbretter ragten über 3,10 m nach hinten über das Ende des Anhängers hinaus) kam das Anhängergespann ins Schwingen und der Anhänger löste sich von der Kupplung. Daraufhin sprang der Anhänger von der Kupplung und das Quad stellte sich quer. Der Fahrzeugführer fiel dann vom Quad auf die asphaltierte Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in Krankenhaus verbracht. Am Quad entstand leichter Sachschaden. Durch das rausspringen der Kupplung wurde hier der Kastenaufbau verbogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Neben einer Streife der Polizeistation Fulda war noch ein Rettungswagen im Einsatz.

