Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auffahrunfall in der Vollmersbachstraße - Verkehrsteilnehmer beleidigt eingesetzten Feuerwehrmann

Idar-Oberstein (ots)

Ein Auffahrunfall mit drei verletzten Personen löste am Montagmittag einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr eine 23-Jährige in der Vollmersbachstraße an einer Engstelle einem vorausfahrenden PKW auf. Wegen des heftigen Zusammenstoßes mussten alle Insassen der beiden beteiligten Fahrzeuge zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zur Unfallzeit wurde die Vollmersbachstraße für den Zeitraum der Unfallaufnahme, Rettung der Personen und Abschleppen der beteiligten Fahrzeuge für circa 45 Minuten komplett gesperrt. In diesem Zuge beleidigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen absperrenden Feuerwehrmann. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Tatverdächtigen dauern an. Dieser muss jedoch mit der Einleitung eines Strafverfahrens aufgrund von Beleidigung, gemäß § 185 StGB, rechnen. Die Polizei weist darauf hin, dass jegliche Art von Gewalt gegen Einsatzkräfte und Helfer ein No-Go ist und bittet darum den Anweisungen von Einsatzkräften respektvoll Folge zu leisten.

