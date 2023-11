POL-PDTR: Die Polizei- und Kriminalinspektion Idar-Oberstein lädt zum Berufsinformationsabend ein

Schweich (ots) - In der Nacht vom 17.11.2023, auf den 18.11.2023 wurde ein Fahrzeug in Föhren, in der Flachswiese und ein Fahrzeug in Schweich, in der Klosterwiese, angegangen. Aus dem Fahrzeug in Föhren wurden keine Gegenstände entwendet. Aus dem PKW in Schweich wurden eine Sporttasche mit Kleidungsstücke entwendet. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu belassen. ...

