Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten und zwei PKW Totalschaden

Thalfang/Hilscheid (ots)

Am Montag, 05.08.2024, gegen 12:20 Uhr kam es auf der B 327 im Einmündungsbereich Hilscheid zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Eine 44-jährige Fahrerin beabsichtigte von der B327 auf die K114 in Fahrtrichtung Hilscheid abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die Fahrerin einen entgegenkommenden roten Ford Puma und es kam zum Unfall. Durch den Unfall war die Fahrertür so beschädigt, dass diese durch die Feuerwehr aufgeschnitten werden musste. Die beiden Insassen des Fords wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrerin und ihre Tochter blieben unverletzt. An beiden PKW entstand Totalschaden und dieser beläuft sich auf ca. 40000EUR. Die B327 war während der Unfallaufnahme gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Hilscheid/Thalfang, 4 RTW, ein Notarztfahrzeug, Straßenmeisterei Thalfang, 2 Pressevertreter, PI Hermeskeil und die PI Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell