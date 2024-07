Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Lkw fährt in schließenden Bahnübergang ein und verursacht Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit seinem Lkw befuhr am Dienstag, 09.07.2024 gegen 08.50 Uhr ein 52 Jahre alter Mann die B 317 von Zell kommend in Richtung Schopfheim. Auf Höhe des Sportparks, kurz vor Hausen, missachtete er das Rotlicht am dortigen Bahnübergang und fuhr in den Schienenbereich ein. Beim Schließen der Schranke befand sich der Lkw noch unter der Schranke, sodass diese auf das Führerdach des Lkws schlug. Die Schranke und der Lkw wurden dabei beschädigt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell