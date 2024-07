Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mit Fahrrad gegen Pannenfahrzeug gefahren und abgehauen - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.07.2024, gegen 22.30 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Fahrradfahrer gegen ein stehendes Pannenfahrzeug. Der Radfahrer befuhr den Radweg neben der Bundesstraße 34, als er in Höhe "Riedmatt", das stehende Pannenfahrzeug wohl zu spät erkannte und gegen dieses fuhr. Danach fuhr der 70-Jährige in Richtung Karsau davon. Ein Zeuge verfolgte den 70-Jährigen und konnte diesen in Karsau bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Radfahrer dürfte beim Unfall unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. In einem Krankenhaus erfolgt eine Blutentnahme. Der entstandene Sachschaden an dem Pannenfahrzeug wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

