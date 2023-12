POL-PDLD: Unfallflucht zwischen Barbelroth und Billigheim

Landau (ots) - Im Zeitraum Dienstag (19.12.2023), 11:30 Uhr, bis Mittwoch (20.12.2023), 07:00 Uhr klauten unbekannte Täter bei einem Einbruch (Scheibe eingeschlagen) in ein Auto, welches im Wolfsweg auf der Straße geparkt war, einen Rucksack, indem sich ein IPad befand. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an ...

mehr