POL-FR: Steinen: Pkw kommt wegen Igel von Landstraße ab - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots) - Am Montag, 08.07.2024, vermutlich gegen 01.00 Uhr, waren Unbekannte auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Dorfstraße unterwegs und suchten wohl in einer Werkstatt sowie in einem Lagerraum nach Diebesgut. Aus einer Kommode wurden drei Päckchen Zigaretten entwendet. Auch wurde eine Kasse ...

mehr