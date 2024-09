Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 16-Jährige im Bus sexuell belästigt | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat am Mittwoch, 11. September, eine Jugendliche in einem Bus in sexuell belästigt.

Nach eigenen Angaben stieg die 16-Jährige gegen 17 Uhr am Mönchengladbacher Hauptbahnhof in den Linienbus SB4 in Richtung Rheydt / Giesenkirchen ein. Während der Fahrt habe sich ein Mann auf den Platz neben ihr gesetzt. Auf Höhe der Limitenstraße habe der Unbekannte ihr dann an das Gesäß gefasst. Aus Angst sei sie dann aufgestanden und an der nächsten Station aus dem Bus ausgestiegen. Gegen 18.30 Uhr begab sie sich in Begleitung eines Angehörigen zur Wache und meldete den Vorfall dort der Polizei.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist circa 20 Jahr alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine dünne Statur, einen Dreitagebart und dichte, lange, braune Haare. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er ein grünes, gestricktes Sweatshirt und eine graue Jeanshose.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwa Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell