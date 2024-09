Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Heckenbrand in Schwaney- Übergreifen auf Wohnhaus verhindert

Altenbeken-Schwaney (ots)

Eine rund vier Meter lange Hecke die an ein Wohnhaus und ein Carport an der Straße am Eckernkamp im Altenbekener Ortsteil Schwaney grenzt, geriet am Sonntag Nachmittag aus unbekannter Ursache in Brand.

Gegen 17 Uhr wurde der Löschzug Schwaney zu einer brennenden Hecke alarmiert. Mit einem sofort eingeleiteten Löschangriff konnten die 16 Feuerwehrleute den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Nach knapp eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Polizei nahm an der Einsatzstelle die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Feuerwehr Altenbeken, übermittelt durch news aktuell