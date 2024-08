Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Unfall mit Forstmaschine - Forstarbeiter schwerverletzt

Am Donnerstag Mittag kam es in einem Waldstück in Höhe des Urenberg in Schwaney zu einem Unfall. Bei Waldarbeiten stürzte eine Forstmaschine einen Abhang hinunter.

Ein Mann wurde dabei aus seinem Forsttraktor herausgeschleudert und verletzte sich dabei schwer. Die Erstversorgung das Patienten erfolgte durch die erst eintreffenden Einsatzkräfte, bis der Rettungsdienst, sowie der Notarzt an der Einsatzstelle eintrafen. Zudem wurde der Brandschutz sichergestellt und das Fahrzeug an der Hanglage gesichert. Neben den Löschzügen Schwaney und Buke, sowie den Rettungsdienst, war auch die Polizei mit im Einsatz. Der Einsatz der 22 Einsatzkräfte dauerte cira eineinhalb Stunden.

