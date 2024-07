POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers

Gerolstein (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 20.07.2024, 11:30 Uhr - 12:30 Uhr wurde durch unbekannte/n Täter an einem am Stadtrand von Gerolstein abgestellten PKW die Abdeckung eines Fahrtrichtungsanzeigers / Blinkers entwendet. Zeugen in dieser Angelegenheit gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel: 06592/96260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Telefon 06592 9626-0 Telefax 06592 9626-50 pidaun@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

