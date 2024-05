Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: 90 Jahre Einsatzbereitschaft und Gemeinschaft: Löschzug Schwaney feiert Jubiläum

Altenbeken (ots)

Bei strahlendem Sonnenschein feierte der Löschzug Schwaney sein 90-jähriges Jubiläum. In Anwesenheit von Ehrengästen wie Bürgermeister Matthias Möller, Ortsvorsteher Hermann Striewe, Stephan Jakob vom Bezirksdienst der Polizei, der Leitung der Feuerwehr Altenbeken sowie Vertretern benachbarter Feuerwehren, wurde die langjährige Einsatzbereitschaft der Feuerwehrmänner und -frauen gewürdigt. Seit neun Jahrzehnten haben sie unzählige Brände gelöscht und Menschen in Not geholfen.

In seiner Ansprache hob Löschzugführer Markus Knoke die Bedeutung zukünftiger Herausforderungen hervor. Darunter den Neubau von Gerätehäusern, um die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten sowie die Kinder- und Jugendfeuerwehr als Garant für die Zukunft der Brandschützer in der Eggegemeinde. Die Kinder und Jugendlichen seien Vorbilder und würden zeigen, wie wichtig es sei, füreinander da zu sein und gemeinsam etwas Großes zu erreichen.

Ein besonderer Moment war auch das Aufstellen des Vereinsbaumes. "Ein symbolischer Akt der Einheit und Vielfalt, der die Verbundenheit aller Vereine in Schwaney unterstreicht", freut sich Markus Knoke. Denn der Vereinsbaum in Schwaney steht nicht nur für die Tradition und den Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr, sondern symbolisiert auch die enge Verbindung der Vereine im Ort. Die Feuerwehr übernimmt stellvertretend das Aufstellen des Baumes.

Der Nachmittag bot ein abwechslungsreiches Programm mit Tanzvorführungen, einem Entenrennen organisiert von der Jugendfeuerwehr und musikalischer Unterhaltung durch das Garde Musikkorps Schwaney.

"Es ist wichtig, dass wir auch in den kommenden Jahren gemeinsam an einem Strang ziehen und uns für unserer Gemeinde engagieren", so Knoke abschließend.

