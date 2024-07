Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Familiengottesdienst mit Fahrzeugsegnung in Schwaney

Schwaney (ots)

Am 7. Juli 2024 findet um 10:30 Uhr ein besonderer Familiengottesdienst am Feuerwehrgerätehaus in Schwaney statt. Dabei steht eine Fahrzeugsegnung im Mittelpunkt. Alle Bürger und Gäste sind herzlich eingeladen, ihre Fahrzeuge - egal ob Auto, Motorrad, Fahrrad oder Tretroller für die Kinder - zur Segnung mitzubringen.

Auch der Löschzug Schwaney wird seine Einsatzfahrzeuge segnen lassen, darunter die beiden neuen Fahrzeuge HLF und MTF, die während der Corona-Pandemie angeschafft wurden und bisher keinen kirchlichen Segen erhalten haben. Durch die Segnung stellen wir unsere Mitmenschen und unsere Fahrzeuge unter den Schutz Gottes.

Der Gottesdienst wird gemeinsam vom Pfarrgemeinderat St. Johannes Baptist Schwaney und dem Löschzug Schwaney organisiert und gestaltet. Nach dem Gottesdienst laden wir zu kühlen Getränken und Bratwurst gegen eine kleine Spende ein. Zudem hat der Pfarrgemeinderat eine kleine Überraschung für Kinder vorbereitet.

Der Termin wurde bewusst zu Beginn der Ferien gelegt, da viele in den Sommermonaten mit ihren Fahrzeugen in den Urlaub fahren. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme aus nah und fern, um gemeinsam zu feiern.

