Polizei Eschwege

POL-ESW: Jubiläum des Werra-Meißner-Kreises; Polizei bietet Fahrradcodierung an

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Interessierte und Besucher der Feierlichkeiten, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Werra-Meißner-Kreises am Sonntag (01.09.2024) im und rund um den Schlosspark und in der Bahnhofstraße in Eschwege stattfinden, können an diesem Tag ihre Fahrräder und E-Bikes kostenlos codieren lassen.

Von etwa 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr wird die Polizei mit einem Info-Stand und verschiedenen Aktionen am Veranstaltungsort vor Ort sein und bietet dabei den Besucherinnen und Besuchern u.a. an, mittels einer speziellen Codiermaschine einen individuellen Code in die Rahmen der Fahrräder einzugravieren.

Zum einen macht es ein auf diese Weise individuell erstellter Code für Diebe schwerer, gestohlene Fahrräder weiterzuverkaufen. Andererseits hat die Polizei im Falle des Auffindens eines gestohlenen Rades bzw. bei der Überprüfung von Fahrrädern auch schneller die Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer zur Hand.

>>>Ausweis und Eigentumsnachweis über das Fahrrad sind mitzubringen

Benötigt werden für die Aktion ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) und ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad.

Carbon- und Bambusrahmen können leider nicht codiert werden. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs werden außerdem gebeten dafür Sorge zu tragen, dass der Akku entfernt werden kann.

>>>Vorherige telefonische Anmeldung unter 05651/925-114 um Wartezeiten gering zu halten

Die durchführenden Kollegen bitten um eine vorherige Anmeldung und Terminabsprache, um an dem Sonntag unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Für die Codieraktion erfolgt die telefonische Anmeldung über die Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, Montag bis Donnerstag von 10.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 10.00 Uhr bis 14.30 Uhr unter der Nummer 05651/925-114.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell