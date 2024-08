POL-ESW: -Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- 22-jähriger Tatverdächtiger nach Flucht vom Amtsgericht Eschwege in Luxemburg festgenommen und den deutschen Behörden überstellt

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfallfluchten In der Lessingstraße in Eschwege ist am 20.08.24, zwischen 07.45 Uhr und 17.15 Uhr, ein am Straßenrand geparkter schwarzer VW Beetle (Cabrio) von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. An dem Beetle wurde ein frischer Lackschaden an der hinteren Stoßstange verursacht. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben. Eine weitere Unfallflucht wird aus dem ...

