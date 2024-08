POL-ESW: Pressebericht 21.08.2024

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Jestädt und Niederhone im Bereich der Werrabrücke auf den dortigen Radweg entlang der Landesstraße L 3403 in schwarzer Farbe ein Hakenkreuz aufgesprüht. Des Weiteren sind an einer dortigen Informationstafel die Buchstaben "S" und "H" mit schwarzer Farbe aufgesprüht worden. Der Sachschaden wird auf 200 Euro beziffert. Der Vorfall wurde am Dienstagabend zur Anzeige gebracht. Zwischenzeitlich gibt es weitere Hinweise, dass die Symbole mindestens am Sonntagvormittag schon vorhanden waren. Weitere Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Diebstahl von Geldbörse aus Fahrradlenkertasche; Polizei sucht Zeugen

Am Montag haben Unbekannte zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr eine Geldbörse geklaut, welche von der Besitzerin in einer Fahrradlenkertasche verstaut worden war. Das dazugehörige Rad war im Tatzeitraum in Eschwege am Stad vor einer Gaststätte gegenüber eines Schreibwarenhandels abgestellt. In der Geldbörse befanden sich Ausweisdokumente, Bankkarten und Bargeld. Der Stehlschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Reifen zerstochen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben bei einem silbernen Opel Agila offenbar mutwillig den rechten Vorderreifen zerstochen. Der Schaden liegt bei rund 90 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag 10.45 Uhr und Dienstag 10.15 Uhr in der Weidenhäuser Straße in Eschwege. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen, Schaden 7500 Euro

Ein 77-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Dienstag einen Verkehrsunfall verursacht, als er um 10.00 Uhr von einem Privatgrundstück in der Bartholomäusstraße in Eschwege in den fließenden Verkehr einfuhr. Hierbei übersah der Mann den bevorrechtigten Pkw einer 43-Jährigen aus Sontra, die an dem Grundstück vorbeifuhr. Bei der folgenden Kollision entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 7500 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 65-jähriger Autofahrer aus Weißenborn befuhr am Dienstag gegen 14.15 Uhr die Landesstraße L 3300 von Weißenborn in Richtung Oberdünzebach. Auf besagter Strecke kam der Mann ohne Fremdeinwirkung aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der seitlichen Leitplanke. Bei der Kollision wurde u.a. das rechte Vorderrad abgerissen, so dass der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden am Pkw wird auf insgesamt 5000 Euro beziffert.

Vorfahrt genommen

Eine 61-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf befuhr gestern gegen 14.45 Uhr in BSA die Straße "Auf den Teichhöfen". Beim Abbiegen nach links in die Straße "Am Bruch" übersah die Frau den Pkw eines ebenfalls aus BSA stammenden und bevorrechtigten 32-Jährigen und nahm diesem die Vorfahrt. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Unfallschaden in Höhe von 4000 Euro.

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3334 zwischen Waldkappel und Bischhausen hat eine 63-jährige Autofahrerin aus Waldkappel ein Reh erfasst, welches nach dem Aufprall noch am Unfallort verendete. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 09.15 Uhr, der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 4000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die Beamten aus Witzenhausen haben am Dienstagmorgen in kurzen Abständen gleich zwei Ermittlungsverfahren gegen ein 74-Jährigen aus Witzenhausen einleiten müssen. Gegen 05.20 Uhr begegneten die Beamten ihm in der Walburger Straße, gegen 06.40 Uhr nochmal in der Sudetenstraße. Der 74-Jährige war in beiden Fällen fahrend auf einem Motorroller unterwegs, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Für die beiden Vorfälle muss er sich nun strafrechtlich verantworten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Landgrafenstraße, Höhe Junkersgasse, in Witzenhausen ist am Dienstagabend ein geparkter weißer Klein-Transporter VW Crafter an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Crafter stand ordnungswidrig am rechten Fahrbahnrand in entgegengesetzter Fahrtrichtung geparkt, der Verursacher beschädigte den Wagen dann im Vorbeifahren, vmtl. mit seinem rechten Außenspiegel. Bei dem verursachenden Fahrzeug, welches nach der Kollision unerlaubt davonfuhr, soll es sich um einen dunklen (vmtl. schwarzer) VW Polo älteren Baujahrs gehandelt haben. Der Polo könnte seinerseits an der rechten Seite (Außenspiegel) beschädigt sein. Die Beamten in Witzenhausen haben Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bitten um Hinweise unter 05542/9304-0.

15-Jähriger auf Kleinkraftrad versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 15-Jährigen aus Kassel haben die Beamten aus Witzenhausen am Dienstagabend aufgenommen. Die Polizei wollte den Jugendlichen, der mit einem Sozius auf einem Kleinkraftrad-Roller gegen 21.20 Uhr in der Kasseler Landstraße unterwegs war, zu einer Kontrolle anhalten. Der Fahrer reagierte allerdings nicht auf Anhaltesignale, fuhr in überhöhter Geschwindigkeit davon und konnte letztlich nur durch Ausbremsen vom Streifenwagen zum Anhalten gebracht werden. Der 15-Jährige muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Hinzu kommt, dass der Roller aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit (bis zu 110 km/h) vmtl. verbotswidrig manipuliert ist.

