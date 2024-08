POL-ESW: Linker Außenspiegel von VW Up mutwillig beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Letzte Woche Donnerstag (15.08.2024) ist bei der Polizei Eschwege eine Sachbeschädigung an Pkw zur Anzeige gebracht worden. Demzufolge haben Unbekannte bei einem roten Pkw VW Up den linken Außenspiegel bzw. das Spiegelglas mutwillig beschädigt. Der Schaden wird in dem Fall auf 100 Euro beziffert. Der VW Up war zum Zeitpunkt des Vorfalls, zwischen Mittwoch 14.00 Uhr und Donnerstag 06.30 Uhr, in der Straße "Am Stadtgraben" am Fahrbahnrand ordnungsgemäß in einer gekennzeichneten Parkfläche geparkt.

Die Dame, die den Vorfall zur Anzeige brachte, berichtete bei der Anzeigenaufnahme, dass sie am Donnerstag gegen etwa 01.30 Uhr wahrgenommen habe, wie mehrere Jugendliche auf Kleinkrafträdern bzw. Rollern durch die umliegenden Straßen gefahren seien. In dem Zusammenhang seien dann auch einige Mülltonnen umgeworfen worden. Es besteht daher die Möglichkeit, dass die Beschädigung an dem Pkw aus dieser Gruppe heraus verursacht worden sein könnte.

Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

