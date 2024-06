Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Ladendieb einen Tag nach der Tat verurteilt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag nahm die Polizei einen 36-jährigen Mann aus Georgien, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, fest. Bereits am Mittwoch wurde er im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens am Amtsgericht Marl verurteilt. Am Vorabend entwendete der Mann Batterien im mittleren zweistelligen Wert in einem Supermarkt auf der Bahnhofstraße. Der Detektiv konnte den Ladendieb stellen. Durch die Polizei wurde er in das Gewahrsam gebracht. Das Amtsgericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 1400 Euro (140 Tagessätze a 10 Euro).

