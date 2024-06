Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Frau überrascht mutmaßliche Einbrecherinnen

Recklinghausen (ots)

Auf der Reinhard-Freericks-Straße wurden am Mittwochnachmittag zwei Frauen erwischt, die offenbar einbrechen wollten. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hörte gegen 17.30 Uhr, wie ihre eigene Wohnungstür geschlossen wurde und ging daraufhin zum Hausflur. Dabei entdeckte sie eine Frau, die vorab, jemanden zu suchen. Anschließend ging sie mit einen weiteren Frau weg. Im Nachgang wurde festgestellt, dass sich die beiden Frauen zuvor Zugang in den Hausflur verschafft hatten und dann auch die Tür zur Erdgeschosswohnung öffneten, in der noch der Schlüssel steckte. Gestohlen wurde nichts. Vermutlich auch deshalb, weil die mutmaßlichen Täterinnen rechtzeitig entdeckt wurden.

Beschreibung der ersten Frau: etwa 30 bis 40 Jahre alt, leicht korpulent, ca. 1,60m bis 1,65m groß, rot/bräunliche zusammengebundene Haare, beige Jacke, beiger Schal mit schwarzen Streifen, weiße Bluse, schwarze Umhängetasche, schwarze eng anliegende Hose, schwarze Schuhe. Die zweite Frau, die offenbar "Schmiere stand", wurde folgendermaßen beschrieben: ebenfalls etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,60m bis 1,70m groß, schwarze (etwa schulterlange) zum Zopf zusammengebundene Haare, schwarzes Oberteil, schwarze Hose, schwarze Handtasche.

Wer weitere Angaben zu den Frauen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell