Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (15:52 Uhr) wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt.

Ein 59-Jähriger aus Recklinghausen war mit seinem Kraftrad auf der Blitzkuhlenstraße in Richtung Herner Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein Streifenwagen unter Inanspruchnahme von Sonder-und Wegerechten entgegen und beabsichtigte nach links in die Overlgönnestraße einzubiegen. Um den Streifenwagen den Abbiegevorgang zu ermöglichen, hielt der Motorradfahrer an. Hinter dem Motorradfahrer befand sich ein 52-jähriger Mann aus Dorsten, der dem Motorrad mit seinem Auto auffuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Recklinghäuser und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug des Dorsteners wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell