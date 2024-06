Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Halterner Straße/Hervester Straße sind heute Morgen ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Der 42-jährige Motorradfahrer aus Haltern am See wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 42-jähirige Autofahrerin aus Dorsten gegen 5.55 Uhr von der Halterner Straße nach links auf die Hervester Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen, der auf der Halterner Straße (geradeaus) unterwegs war. Der Sachschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.

