Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.08.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Am Sonntagabend ist eine 39-jähriger Autofahrer aus Wanfried mit einem Dachs zusammengestoßen, der im Anschluss am Unfallort verendete. Der Mann war um kurz nach 23.00 Uhr auf der B 249 von Eschwege in Richtung Wanfried unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Am Wagen des Mannes entstand ein Schaden von 200 Euro. Mit einem Sprung Rehe kollidierte außerdem ein 45-Jähriger aus Meinhard, der mit einem Klein-Lkw am Sonntagabend um 21.00 Uhr auf der K 48 von Kella in Richtung Grebendorf fuhr. Die Tiere verschwanden nach der Kollision vom Unfallort, an dem Klein-Lkw entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Bedrohung, versuchte Körperverletzung/Häusliche Gewalt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Beamten der Polizei Eschwege um kurz nach 00.30 Uhr hinzugerufen, nachdem ein 52-Jähriger aus Eschwege nach verbalen Streitigkeiten mit seiner 54-jährigen Ehefrau diese am Hals gepackt und mit einem Messer bedroht haben soll. Die Beamten griffen schlichtend ein und trennten die Eheleute. Der stark alkoholisierte 52-Jährige (über 2 Promille) erhielt ein Kontakt- und Annäherungsverbot. Die Polizei leitete gegen den Mann Ermittlungen wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung ein. Auch ein Vorfall in Bad Sooden-Allendorf führt jetzt zu weiteren polizeilichen Ermittlungen. Am frühen Sonntagabend soll ein 44-Jähriger nach einem vorangegangenen Streit im häuslichen Umfeld seiner derzeit von ihm getrenntlebenden Ehefrau einen Bierkrug nach ihr geworfen haben. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die den 44-Jährigen aber nicht mehr antreffen konnte. Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht weiter verletzt.

Einbruch in Wohnung; Polizei sucht Zeugen

In der Kanalstraße in Eltmannshausen sind Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen, die als Monteurwohnung genutzt wird. Hierzu brachen die Täter die Eingangstür auf und richteten dadurch einen Schaden von 100 Euro an. Geklaut wurde letztlich aber nichts. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag 17.00 Uhr und Sonntag 01.40 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Pkw beim Türöffnen beschädigt; Schaden 100 Euro

Ein unbedachtes Türöffnen bei einem Lkw führte am Sonntagmittag um 13.10 Uhr zu einem Unfallschaden an einem geparkten Auto. In der Gartenstraße öffnete ein 29-Jähriger aus Eschwege an einem Lkw die Tür zur Fahrerkabine, wobei diese dann versehentlich gegen den vorderen Kotflügel des geparkten Autos schlug. Dabei verursachte der 29-Jährigen an dem Pkw einen Kratzerschaden von 100 Euro. Der Lkw blieb unbeschädigt.

Gegen Schutzplanke geprallt

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist am Sonntagabend um kurz vor 21.00 Uhr mit seinem Wagen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Der Mann wollte zur besagten Zeit von Oetmannshausen kommend auf der B27 am "Rondell Reichensachsen" nach links in Richtung Reichensachsen abbiegen, wobei er die Kontrolle verlor. Am Auto des Mannes entstand bei der Kollision ein Schaden von 2000 Euro. An der Schutzplanke entstand ebenfalls ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Witzenhausen

Drogenvortest bei 20-jährigem Autofahrer verläuft positiv auf THC; Weiterfahrt untersagt

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben gegen einen 20-Jährigen Witzenhäuser strafrechtliche Ermittlungen wegen einer Fahrt unter dem Einfluss von Rauschmitteln eingeleitet. Am Sonntag kontrollierten Beamte gegen 16.25 Uhr den 20-Jährigen in seinem Pkw in der Ortslage von Wendershausen. Wegen des Verdachts auf Drogenkonsum führten die Beamten u.a. einen Drogenvortest durch, der positiv hinsichtlich THC verlief. Der Fahrer wurde daraufhin einer Blutentnahme unterzogen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell