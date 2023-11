LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen

Aschenhausen/Wohlmuthausen/Bettenhausen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag griffen nach aktuellem Erkenntnisstand mindestens vier bislang unbekannte Täter gewaltsam Zigarettenautomaten an. Zunächst versuchten die Unbekannten einen Automaten in der Straße "Am Leichelberg" in Aschenhausen zu öffnen. Als ein Zeuge den Vorfall bemerkte, fühlten sich die Täter in ihrer Tatausführung gestört und ergriffen in ihrem Auto ...

mehr