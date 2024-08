Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.08.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Brand am 10.08.2024 in Oberdünzebach; weitere Einzelheiten zur Brandursache bekannt

(s. auch PM v. 10.08.2024, 22.38 Uhr u. Folgemeldung v. 13.08.2024, 15.31 Uhr)

Wie das Fachkommissariat für Branddelikte der Kripo Eschwege mitteilt, ist mittlerweile die Begehung des Brandortes in Oberdünzebach mit den Brandursachenermittlern vom Hessischen Landeskriminalamt erfolgt. Demnach gilt bei diesem Brandgeschehen eine fahrlässige Brandverursachung als am Wahrscheinlichsten. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, einen technischen Defekt oder andere Ursachen haben sich nach der Begutachtung des Brandortes nicht ergeben. Die Ermittler gehen aufgrund der vorgefundenen Spurenlage vielmehr davon aus, dass ein unsachgemäßer Umgang mit Feuer im Zusammenhang mit Tabakerzeugnissen ursächlich für den Brandausbruch war.

Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Straße "Stockwiese" in Waldkappel ist am Samstag (17.08.2024) zwischen 11.15 Uhr und 11.40 Uhr ein schwarzer VW Tiguan vorne rechts am Kotflügel und der Stoßstange beschädigt worden. Der entstandene Schaden in Höhe von 2500 Euro wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken verursacht. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich außerdem in Eschwege "An den Anlagen" (Obere Anlagen). Hier ist am Montag (19.08.2024) ein weißer Skoda Octavia ebenfalls beim Ein- /Ausparken beschädigt worden. Der Sachschaden befindet sich an der hinteren Stoßstange und beläuft sich auf 2000 Euro. Hinweise zu den Verursachern in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geldkassette an Wohnmobilstellplatz aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

In der Hopfelder Straße in Hessisch Lichtenau haben unbekannte Täter beim dortigen Wohnmobilstellplatz an einer Ladesäule die Geldkassette aufgebrochen und einen 2-stelligen Bargeldbetrag entwendet. Dazu kommt ein verursachter Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Festgestellt wurde die Tat am Montag um 10.45 Uhr, die Tatzeit kann allerdings bis Ende Juli 2024 zurückreichen. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Pkw kollidiert mit Motorroller; 62-Jähriger leicht verletzt

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Scheden befuhr am gestrigen Montag gegen 11.20 Uhr in Witzenhausen die Schützenstraße aus Richtung Ermschwerder Straße kommend in Richtung Walburger Straße. Als der 55-Jährige nach links in die Oberburgstraße abbiegen wolle, übersah er einen entgegenkommenden und bevorrechtigten 62-Jährigen auf einem Motorroller. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Roller, wobei der aus dem Ringgau stammende 62-Jährige zu Fall kam und sich am Bein verletzte. Der Rollerfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden beläuft sich auf insgesamt 2000 Euro, wobei je 1000 Euro auf den Pkw und den Roller entfallen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell