POL-WOB: Fußballbundesliga - Polizei verzeichnet ruhiges Einsatzaufkommen

Helmstedt (ots) - Einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Helmstedt fiel am 04.11.2023 gegen 00:45 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der die Leipziger Straße in "Schlangenlinien" befuhr. Als die Beamten den 52-Jährigen Helmstedter kontrollierten, stellten sie sofort starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Außerdem war die Aussprache des Mannes sehr ...

mehr