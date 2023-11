Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien

Helmstedt (ots)

Einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Helmstedt fiel am 04.11.2023 gegen 00:45 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der die Leipziger Straße in "Schlangenlinien" befuhr. Als die Beamten den 52-Jährigen Helmstedter kontrollierten, stellten sie sofort starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Außerdem war die Aussprache des Mannes sehr verwaschen und er hatte Probleme sich auf seinen Beinen zu halten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Auf Grund der Ausfallerscheinungen des Mannes wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

