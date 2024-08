Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.08.24

Eschwege (ots)

Unfallfluchten

In der Lessingstraße in Eschwege ist am 20.08.24, zwischen 07.45 Uhr und 17.15 Uhr, ein am Straßenrand geparkter schwarzer VW Beetle (Cabrio) von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. An dem Beetle wurde ein frischer Lackschaden an der hinteren Stoßstange verursacht. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Eine weitere Unfallflucht wird aus dem Höhenweg in Eschwege angezeigt. Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde dort am gestrigen Nachmittag ein schwarzer Pkw Daimler angefahren und beschädigt. Der Pkw stand in einer Parkreihe in Höhe Haus-Nr. 10, wo er vermutlich beim Ausparken angefahren wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Auch aus dem "Europaring" in Waldkappel wird eine Unfallflucht gemeldet. Zwischen dem 17.08.24 und dem 21.08.24, 16:00 Uhr wurde ein in Höhe Haus-Nr. 28a geparkter Pkw Hyundai beim Ein- oder Ausparken angefahren. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um 19:32 Uhr befuhr ein 22-jähriger Eschweger mit seinem Pkw auf der linken Fahrspur die Bahnhofstraße in Eschwege in Richtung Stadtbahnhof. Auf der rechten Fahrspur fuhr zu dieser Zeit ein 38-Jähriger aus Weißenborn mit einem Pkw. Dabei kam der 38-Jährige von seiner Fahrspur ab und kollidierte dadurch seitlich mit der rechten Fahrzeugseite des Pkws des 22-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR an den beteiligten Autos. Da der 38-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der einen Wert von ca. 2,4 Promille ergab, worauf eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Eine 24-Jährige Mitfahrerin im Pkw des 22-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß noch leicht verletzt.

Körperverletzung

Um 21:02 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es im Eschweger Stadtteil "Heuberg" zu einer körperlichen Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld kam. Im Zuge einer zunächst verbalen Auseinandersetzung hat ein 44-Jähriger aus Eschwege mit Glasflaschen in Richtung einer Angehörigen geworfen, die er dadurch an einer Hand und am Fuß verletzte. Gegen den alkoholisierten 44-Jährigen wurde eine Wegweisungsverfügung ausgesprochen.

Diebstahl von Kennzeichen; Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem 20.08.24, 15.00 Uhr und dem 21.08.24, 10.00 Uhr ist in der Abteroder Straße in Eltmannshausen von einem grünen Mokick der Marke Honda (Modell Dax) das Versicherungskennzeichen "AIR 127" im Wert von 50 Euro gestohlen worden. Das Mokick war zur Tatzeit auf dem Hof eines Privatgrundstücks abgestellt. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Mit Wildgans kollidiert

Um 19:55 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 21-Jähriger aus Adelebsen mit einem Pkw die B 80 zwischen Hedemünden und Witzenhausen. In der Gemarkung von Witzenhausen (Einmündung "Am Mittelberg") kam eine Wildgans angeflogen, die zunächst von der Motorhaube des Autos erfasst und anschließend noch gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Die Windschutzscheibe wurde dadurch stark beschädigt, so dass eine verkehrssichere Fahrt nicht mehr durchgeführt werden konnte. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

