POL-HH: 240523-3. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Zeit: Freitag, 24.05.2024 bis Sonntag, 26.05.2024; Ort: Hamburger Stadtgebiet

An diesem Wochenende finden wieder mehrere Großveranstaltungen und Versammlungen im Hamburger Stadtgebiet statt. Es muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Am Samstag findet die Großveranstaltung "Schlagermove" im Stadtteil St. Pauli statt, zu der der Veranstalter mehrere hunderttausend Teilnehmende erwartet. Es werden zahlreiche bunt geschmückte Trucks durch das Viertel ziehen, welche von einer großen Anzahl an feiernden Menschen begleitet werden. Der "Schlagermove" soll sich um 15:00 Uhr vom Heiligengeistfeld in Bewegung setzen und über die Helgoländer Allee, die St. Pauli Hafenstraße und die Reeperbahn ziehen. Hierfür kommt es im umliegenden Bereich am Veranstaltungstag zu Straßensperrungen. Nähere Informationen erhalten Sie hier: https://www.hamburg.de/schlagermove/

Darüber hinaus finden am Wochenende die European Handball Finals der Männer in der Barclays Arena in Hamburg-Bahrenfeld statt. An den Veranstaltungstagen werden mehrere tausend Zuschauer erwartet.

Zusätzlich sind an diesem Wochenende im gesamten Hamburger Stadtgebiet wieder zahlreiche Demonstrationen angemeldet worden.

Besucherinnen und Besuchern des Hamburger Stadtgebietes wird daher empfohlen, auf Angebote des ÖPNV zurückzugreifen.

Ergänzende Informationen können zusätzlich hier entnommen werden: https://www.hamburg.de/verkehr-aktuell/polizeimeldungen/

