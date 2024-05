Polizei Hamburg

POL-HH: 240522-1. Eine Festnahme nach Einbruch in eine Lokalität in Hamburg-Barmbek-Süd - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.05.2024, 02:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Barmbek-Süd, Imstedt

Nachdem ein Zeuge einen Einbruch in eine Lokalität gemeldet hatte, nahmen Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Das Landeskriminalamt für Einbruchsdelikte der Region Nord (LKA 142) führt die Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner in der Nacht zu Mittwoch, wie sich zwei männliche Personen einer zu der Zeit geschlossenen Lokalität näherten und vernahm kurz darauf Aufbruchgeräusche aus dieser Richtung. Der aufmerksame Zeuge alarmierte umgehend die Einsatzkräfte des zuständigen Polizeikommissariats in Barmbek-Süd (PK 31). Die eintreffenden Beamtinnen und Beamten stellten zwei Personen vor der Lokalität fest, welche in diesem Moment zu Fuß in Richtung Von-Axen-Straße flüchteten. Die Polizeikräfte folgten den Männern und konnten einen von ihnen vorläufig festnehmen. Sein mutmaßlicher Komplize flüchtete im Verlauf in eine andere Richtung und konnte im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Bei der Flucht ließ einer der Tatverdächtigen einen Gegenstand fallen, bei dem es sich mutmaßlich um Aufbruchwerkzeug handeln könnte.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 47-jährigen Mann schwedischer Staatsangehörigkeit, der erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem Untersuchungsgefängnis zugeführt wurde. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus.

Die Ermittlungen des LKA 142 dauern an.

Personen, die Hinweise zu Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell