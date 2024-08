Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörse in Eschwege gestohlen; Hakenkreuzschmierereien in Witzenhausen

Eschwege (ots)

Geldbörse gestohlen

In der Mittagszeit wurde heute einer 61-Jährigen aus Witzenhausen während des Einkaufs die Geldbörse gestohlen. Die Geschädigte hielt sich gegen 13:30 Uhr im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege auf, als ihr das Portmonee aus einer Tasche, die sich im Einkaufswagen befand, entwendet wurde. In dieser befanden sich neben Bargeld noch diverse persönliche Dokumente und die Bankkarte. Hinweise: 05651/9250.

Hakenkreuze festgestellt

In der Walburger Straße in Witzenhausen wurden in der Nähe einer Bank Hakenkreuzschmierereien festgestellt. Eine Überprüfung ergab, dass es sich dabei um insgesamt acht derartiger Symbole handelt, die nach ersten Ermittlungen am heutigen Tag, zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr, dort aufgebracht wurden. Aufgrund der Tatzeit ist nicht auszuschließen, dass Zeugen die Straftat beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter der Tel.-Nr.: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell